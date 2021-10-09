مركز الروابط: هذا هو النظام الانتخابي الجديد الذي سينهي نفوذ الأحزاب التقليدية

2021/10/09 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

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تترقب الأوساط السياسية والشعبية العراقية التغييرات التي سيجريها استحقاق الشعب ممثلا بالانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول الجاري..



مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية استعرض النظام الانتخابي الجديد الذي قال إنه سينهي نفوذ الأحزاب التقليدية ويقوي تأثير الصوت المحلي..

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