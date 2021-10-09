الكاظمي للعراقيين: شاركوا في الانتخابات العامة واختاروا الأصلح والأنزه

2021/10/09 | 20:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، رسالة نصية لجميع العراقيين قبيل يوم الاقتراع المقرر صباح الأحد.

وذكر الكاظمي في الرسالة النصية التي وصلت إلى العراقيين عبر الهاتف النقال، شارك في الانتخابات العامة واختار الأصلح والأنزه، ومن يخدم العراق والعراقيين، انتخب العراق.

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