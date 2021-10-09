مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في ثلاث محافظات

2021/10/09 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المهتمين في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها ألقت القبض على 7 متهمين في محافظات "كربلاء - وكركوك - وميسان " وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح غير مرخص "مسدسين".

واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32 /مخدرات".

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