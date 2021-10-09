بالصور من بغداد.. مراكز انتخابية قبل ساعات من بدء الاقتراع العام

2021/10/09 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً من مراكز انتخابية من العاصمة بغداد، وذلك قبل ساعات من بدء الاقتراع العام.

في السياق قالت قيادة عمليات بغداد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تواصل قطعاتنا الأمنية وبجهود حثيثة لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية ‏وتعليق الزينة؛ والبوسترات التثقيفية لغرض توعية وحث المواطنين على ‏الالتزام بالتوجيهات الصادرة من اللجنة الأمنية العليا للانتخابات من اجل نجاح ‏العملية الديمقراطية واختيار مرشحيهم للانتخابات البرلمانية يوم 10 ‏تشرين الأول 2021".

أدناه الصور بعدسة مراسل السومرية علي جاسم:

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