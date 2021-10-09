المفوضية تحدد قاعات عرض نتائج الانتخابات

2021/10/09 | 20:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، قاعات عرض النتائج لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.

وفيما يلي اسم المحافظة والفندق والقاعة التي سيتم اعلان النتائج فيها:-

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