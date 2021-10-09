2021/10/09 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتخاب المستقلين فكرة سطحية – زهير حبيب الميالي ان الكثير من الناس الذين يحق لهم المشاركة، في الإنتخابات يريدون انتخاب اشخاص مستقلين، والحقيقة الاغلب يجهل هذه المصطلح، هو انه يريد اعطاء صوته، لشخص مستقل، والحقيقة ان الكثير من الاشخاص ينظرون له، مستقل بالتكوين؟؟ وليس مستقل باتخاذ القرار، الا يمكن ان نسأل ان الانسان […]

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