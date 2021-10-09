2021/10/09 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كفاءات العراق- خلدون المشعل منذ ان وعيت مصائب هذه الدنيا مطلع ثمانينيات القرن الماضي وانا ارى العجب العجاب في بلدي بلاد مابين النهرين بلاد ارض الرافدين حيث كنا صغارا اطفالا ومن ثم فتيان وشباب وصولا لخريف العمر وانا اسمع وارى كيف تقتل الكفاءات العراقية في كافة المجالات العلمية والاجتماعية والاقتصادية ، […]

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