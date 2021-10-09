2021/10/09 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارت التلقيح أهم من حياة مريضة بالسرطان – نوزاد حسن فوجئت المريضة المصابة بالسرطان بعدم اجراء مسحة كورونا لها لانها تشكو من اعراض شبيهة بالاعراض التي تظهر على مرضى كورونا.لقد رفضوا ان يجروا اللازم لها على الرغم من توسلاتها.كانت المريضة متعبة.وفسر العاملون في المستوصف سبب رفضهم بتعليمات صدرت من وزارة الصحة بعدم اجراء اية مسحة ما […]

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