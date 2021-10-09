مفوضية الانتخابات تصدر تنويها حول الفيديوهات والاخبار المفبركة

2021/10/09 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، تنويها حول الفيديوهات والاخبار المفبركة التي انتشرت.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "عرض هذه الفيديوهات وربطها بالانتخابات الحالية التي بدأت يوم أمس الجمعة، لن يؤخر الحرص العالي من قبل ملاكات المفوضية على أن يجري التصويت العام، يوم غد الأحد، بمستوى يليق بما بذلته المؤسسة من جهود وتحضيرات غير مسبوقة".

ودعت المفوضية في بيانها وسائل الإعلام والصحفيين، إلى "توخي الدقة وعدم تناول فيديوهات لا تعود إطلاقاً إلى هذه الانتخابات، خاصة إن من يدقق فيها يجدها تحتوي على إجراءات وأوراق اقتراع تخص انتخابات سابقة".

وأضافت ان "مفوضية الانتخابات تحتفظ بحقها القانوني في الرد أمام إصرار بعض المواقع على تضليل الرأي العام ونشر مثل هذه الفيديوهات والترويج لها، بهدف التأثير في قناعات الناخبين خاصة ونحن في ساعات حاسمة وحساسة قبيل بدء تصويت العراقيين في انتخابات العاشر من تشرين الأول".

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