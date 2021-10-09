الغانمي : تامين انتخابات الغد..صولة جديدة للقوات الامنية

2021/10/09 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد وزير الداخلية عثمان الغانمي ان تامين انتخابات الغد..صولة جديدة للقوات الامنية.وقال في بيان : عندما نطق حب العراق في قلوب شعبه انصت الكل..فهذا الوطن عشق الحياة رغم كل شيء..وهو على موعد يوم غد مع عرس جديد تكون حناء اصابعه حبر الانتخابات من أجل أن يستمر ما تحقق من إنجاز في دحر الإرهاب والجريمة ويتواصل العمل والبناء لك ياعراق الحضارات.واضاف الغانمي: كما عهدنا رجالنا الأبطال من القوات الأمنية في سوح القتال وفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون وجدناهم عند صناديق الاقتراع في التصويت الخاص ..وغدا ستكون لهم صولة جديدة في التصويت العام من خلال تأمين الحماية لهذه الانتخابات التي نرجو ان يوفق فيها من يستحق الفوز .وقدم الشكر لمن ساهم في الوصول إلى يوم الاستحقاق./انتهى3

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