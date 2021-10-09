مفوضية الانتخابات تؤكد الاحتفاظ بحقها القانوني ضد من يضلل الرأي العام

2021/10/09 | 20:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت مفوضية الانتخابات الاحتفاظ بحقها القانوني ضد من يضلل الرأي العام.ودعت في بيان وسائل الإعلام والصحفيين، إلى توخي الدقة وعدم تناول فيديوات لا تعود إطلاقاً إلى هذه الانتخابات، خاصة إن من يدقق فيها يجدها تحتوي على إجراءات وأوراق اقتراع تخص انتخابات سابقة.واضافت إن : عرض هذه الفيديوات وربطها بالانتخابات الحالية التي بدأت يوم أمس الجمعة، لن يؤخر الحرص العالي من قبل ملاكات المفوضية على أن يجري التصويت العام، يوم غد الأحد، بمستوى يليق بما بذلته المؤسسة من جهود وتحضيرات غير مسبوقة.واكدت إنها : تحتفظ بحقها القانوني في الرد أمام إصرار بعض المواقع على تضليل الرأي العام ونشر مثل هذه الفيديوات والترويج لها، بهدف التأثير في قناعات الناخبين خاصة ونحن في ساعات حاسمة وحساسة قبيل بدء تصويت العراقيين في انتخابات العاشر من تشرين الأول./انتهى3

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