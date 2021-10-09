القبض على 7 بتجارة وحيازة المخدرات في ثلاث محافظات

2021/10/09 | 20:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/القت مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على متهمين بحيازة المواد المخدرة في عدد من المحافظات .وذكر بيان للمديرية ان مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القت القبض على ( 7 ) متهمين في محافظات (كربلاء - وكركوك - وميسان ) وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي وسلاح غير مرخص (مسدسين) حيث تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 و 32 /مخدرات ./انتهى9

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