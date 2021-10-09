محلل سياسي: على المواطن ان يختار الشخصية الحقيقية من اجل التغيير

2021/10/09 | 20:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، محمد فخري المولى، اليوم السبت، ان على المواطن ان يختار الشخصية الحقيقية من اجل التغيير، مبينا انه لا يوجد بديل للتغيير والتبادل السلمي الا الانتخابات.وذكر المولى لبرنامج “بضم العين” ان “يجب ان نبدأ في الانتخابات من حيث لا عودة الى السابق”، مبينا ان “شخوص المرشحين مناطقية والمرجعية شخصت دور المواطن […]

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