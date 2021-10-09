2021/10/09 | 20:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مصدر أمني مسؤول، اليوم السبت، عن صدور قرارات بمنع حركة العجلات والدراجات وإغلاق المطاعم والمولات بالتزامن مع إجراء الاقتراع العام في العراق فيما حددت موعد تطبيق قرار إغلاق مداخل المحافظات.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات عديدة بشأن التنقل في يوم الاقتراع العام المركز الخبري الوطني.

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