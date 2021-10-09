الغاء استبعاد مرشح مستقل في البصرة

2021/10/09 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر مجلس المفوضية، إعادة المرشح المستقل هادي علي هادي، إلى السباق الانتخابي.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وذكرت وثيقة صادرة من مجلس المفوضين تلقى "ناس" نسخة منها، (9 تشرين الأول 2021)، إنه "إعادة المرشح المستبعد هادي علي هادي شلال، عن محافظة البصرة، إلى قوائم المرشحين لحين ورود صحة صدور كتاب وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات".

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