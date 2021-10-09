2021/10/09 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عبر إيلون ماسك مؤسس شركتي “سبيس إكس” و”تسلا” يوم السبت عن قلقه من عدم قدرة تسلا على توظيف عدد كاف من الموظفين في مصنعها الجديد بالقرب من العاصمة الألمانية برلين.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيلون ماسك يعرب عن قلقه إزاء أعداد الموظفين خلال افتتاحه مصنع “تسلا” في برلين المركز الخبري الوطني.

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