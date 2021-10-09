قرارات جديدة تتعلق بيوم الانتخاب

2021/10/09 | 20:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت اللجنة المشرفة على الانتخابات، اليوم السبت، قرارات عدة تتعلق بيوم الاقتراع العام.

وقالت اللجنة في بيان، إنه “تقرر إغلاق مداخل المحافظات، ومنع حركة الأشخاص والدراجات النارية والعجلات الصغيرة والحِمل، من الساعة 1 من فجر الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح الاثنين”.

وأضافت، أنه تقرر أيضاً “إغلاق المحلات والمطاعم والمولات من الساعة 1 فجر الأحد وحتى 6 صباح الاثنين، باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضر والأفران”.

وتفتح صناديق الاقتراع العام، يوم غد الأحد 10 تشرين الأول 2021، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

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