2021/10/09 | 21:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على شخصين وامرأة، في مرقد الحمزة الشرقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 مطلوبين للعدالة في مرقد الحمزة الشرقي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 مطلوبين للعدالة في مرقد الحمزة الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).