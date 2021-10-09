مدير المرور العام يتحدث لـ السومرية عن وضع الطرق يوم غد

2021/10/09 | 21:00 - المصدر: السومرية نيوز

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مدير المرور العام لـ السومرية: لا يوجد اي قطع للطرق في عموم العراق

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