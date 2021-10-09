2021/10/09 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوطني يصل إلى دبي لملاقاة نظيره الإماراتي الثلاثاء بغداد- الزمان وصلَ وفد المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى دبي وذلك لملاقاة منتخب الامارات يوم الثلاثاء المقبل على استاد زعبيل في نادي الوصل ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.واتخذ وفد الوطني من فندق جي دبليو ماريوت مقراً لإقامته، بينما سيخوض المنتخب وحدته […]

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