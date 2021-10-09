2021/10/09 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملاحظات سريعة على إنطلاق مسابقات الدرجة الأولى الناصرية- باسم الركابي تنطلق في التاسع عشر من الشهر الحالي مباريات دوري الدرجة الاولى بكرة القدم بمشاركة 24فر يقا قسمت الى مجموعتين تمثل بغداد واغلب المحافظات ويمثل عدد الفرق الحالي الحد المقبول اذا ما اخذنا عدد الفرق المشاركة الان الى ما قبل موسم وهذا ياتي بفضل دور لجنة […]

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