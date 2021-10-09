ملاحظات سريعة على إنطلاق مسابقات الدرجة الأولى



ملاحظات سريعة على إنطلاق مسابقات الدرجة الأولى
2021/10/09 | 21:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ملاحظات سريعة على إنطلاق مسابقات الدرجة الأولى الناصرية- باسم الركابي تنطلق  في التاسع عشر من الشهر الحالي مباريات دوري الدرجة الاولى بكرة القدم بمشاركة 24فر يقا قسمت الى مجموعتين تمثل بغداد واغلب المحافظات  ويمثل  عدد الفرق  الحالي  الحد المقبول  اذا ما اخذنا عدد الفرق المشاركة  الان الى ما قبل موسم  وهذا ياتي بفضل دور لجنة […]

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