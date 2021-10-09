2021/10/09 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى علامات إستفهام – سامر الياس سعيد مجددا ترك اداء المنتخب العراقي عشرات علامات الاستفهام ازاء ما قدمه في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر حيث واجه من خلالها المنتخب اللبناني ليقدم مستوى هزيل فضلا عن التبديلات المتاخرة التي اجراها المدرب ادفوكات او عما يبرر ادخال لاعب مهاري مثل اللاعب امير العماري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علامات إستفهام – سامر الياس سعيد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علامات إستفهام – سامر الياس سعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).