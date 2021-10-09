بينها اغلاق أماكن ومنع حركة.. قرارات صارمة جديدة تخص الانتخابات

2021/10/09 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، السبت، بصدور قرارات بمنع حركة العجلات والدراجات وإغلاق المطاعم والمولات بالتزامن مع إجراء الاقتراع العام في العراق.

ونقلت الوكالة الرسمية عن المصدر قوله اليوم، (9 تشرين الاول 2021)، أنه "تقرر إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والعجلات من الساعة 1:00 فجر يوم الأحد 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه، ومنع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن من الساعة 1:00 فجر الأحد يوم 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه".

وأضاف كما تقرر ايضا غلق جميع المطاعم والمولات من الساعة 1:00 فجر الأحد 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين على أن تستثنى من القرار (الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران) ويتم اعتقال من يخالف هذه الأوامر، فضلا عن استمرار منع التجمعات البشرية حتى السابعة من صباح يوم 13 تشرين الأول الجاري.

N.A

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