انتخابات العراق للغد.. التفاصيل الكاملة بالأرقام

2021/10/09 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، التفاصيل الكاملة وبالأرقام حول الانتخابات البرلمانية في العراق والتي ستنطلق يوم غد الأحد 10/10/2021.

وذكرت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "حسب القانون الجديد، ستكون هناك (83) دائرة انتخابية، (3-5) مقاعد لكل دائرة حسب عدد السكان، يتراوح عدد سكان الدائرة من (300 – 500) ألف، حيث ستذهب الاصوات إلى المرشح وليس إلى القائمة".

وبينت أن "عقوبات القانون الجديد هي الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين (250 ألف – مليون دينار) للحالات الأتية:1- تعمد التصويت باسم غيره2-أفشى سر تصويت ناخب دون رضاه3- أنتخب أكثر من مرة4- غيّر إرادة الناخب الأمي5- تعمد التصويت خلاف القانون".

وأكدت أن "أعداد الناخبين بلغ 24.9 مليون ناخب، 14.3 مليوناً لديهم بطاقات بايومترية، و23 مليوناً و986 ألف و741 عدد من يحق لهم التصويت العام، بينما مليون و75 ألفاً و727 يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص وهم 120 ألفاً و 126 ناخباً من النازحين و676 ناخبا من السجناء".

وأوضحت أن "مراكز الاقتراع بلغ عددها 8954 مركزاً عاماً و55 ألفا و41 محطة، و681 مركزا خاصا، و86 مركزا داخل المخيمات، و6 محطات بالسجون".

وأشارت إلى أن "مقاعد البرلمان هي 329 مقعدا، من ضمنها 83 مقعدا للنساء، و9 مقاعد للاقليات"، لافتة إلى أن "المتنافسون هم 21 تحالفا، و109 أحزاب، و3249 مرشحاً بينهم (950 امرأة و789 مستقلاً)".

وتابعت: "إدارة الانتخابات تتم بواسطة 309 موظف، و300 ألف وكيل كيان، و80 ألف مراقب محلي، و715 مراقبا دوليا، و17 مراقبا عربيا، و500 إعلامي أجنبي، و250 ألف عنصر أمن".

ولفتت إلى أن "التقنيات المستخدمة بالاقتراع (حسب الأمم المتحدة) هي جهاز التحقق VVD، وماسح الاقتراع الضوئي PCOS، بينما نظام نقل النتائج هو RTS".

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