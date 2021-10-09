ضبط اكثر من 100الف حبة مخدرة قرب الحدود مع سوريا

2021/10/09 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن ضبط اكثر من 100 الف حبة مخدرة قرب الحدود مع سوريا.وذكرت في بيان انه : بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، تفيد بمحاولة إدخال كميات من المواد المخدرة من الاراضي السورية الى الأراضي العراقية، تم على الفور نصب كمين مُحكم في قرية الجاسم التابعة الى ناحية ربيعة والمحاذية الى الشريط الحدودي ضمن قاطع الفوج الثاني باللواء المشاة 71 بالفرقة 15 والاستعانة بالكاميرات الحرارية.واضافت : شوهد أحد الأشخاص يقوم بالزحف قرب الشريط الحدودي، تم توجيه قوة الكمين مما أدى الى هروب الشخص بإتجاه الأراضي السورية تاركاً خلفه ما كان بحوزته وتبين انه كان يحمل حبوب مخدرة عددها (108000) حبة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة./انتهى3

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