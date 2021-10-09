عشرون ألف منتسب أمني يتولون حماية المراكز الانتخابية في بابل

2021/10/09 | 21:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/أعلنت قيادة شرطة بابل أن أكثر من عشرين ألف عنصر امني سيقومون بحماية المراكز الانتخابية في بابل يوم غد الأحد وبمشاركة مع الجيش العراقي.وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني" أن اللواء الثالث الجيش العراقي سيشارك مع صنوف وأقسام شرطة بابل في العملية الأولى التي تتمثل بنقل أجهزة التصويت إلى المراكز الانتخابية والعملية الثانية التي تشمل حماية المراكز الانتخابية في عموم المحافظة والتي سيكون حول كل مركز ثلاثة اطواق طوق شرطة وطوق أجهزة مساندة من تشكيلات الأمنية والطوق الثالث الاستخباراتي.واضاف ان العملية الثالثة تتضمن حماية صناديق الاقتراع عند نقلها إلى المركز الرئيسي ومنع أي محاولة للاقتراب منها والتلاعب بها مشيرا إلى أن الطرق الداخلية ستبقى مفتوحه أما الطرق بين المحافظات فستكون مغلقة "/.انتهى

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