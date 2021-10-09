تحالف العقد الوطني يكشف عن حصوله على ارقام جيدة في التصويت الخاص

2021/10/09 | 21:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد تحالف العقد الوطني , السبت , ان مرشحيه في الدوائر الانتخابية في عموم المحافظات وبغداد سيحصدون أصوات كبيرة خلال التصويت العام الذي سينطلق صباح غد الاحد , مشيرا الى ان هذا التوقع ناجم عن حصول التحالف على أصوات مميزة خلال التصويت الخاص الذي اجري امس الجمعة .وقال عضو الحركة حيدر …

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