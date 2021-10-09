طقس العراق: أمطار رعدية ورطوبة مدارية بدءاً من الإثنين

2021/10/09 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، مع توفر فرص أمطار رعدية في عدد من المناطق، بدءاً من يوم الإثنين المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (9 تشرين الأول 2021): إن "خرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تبدأ بوادرها من مساء الإثنين المقبل، حيث تتكاثر السحب تدريجياً خصوصاً في المنطقة الغربية ومناطق الشمال، ويزداد تواجد السحب خلال يوم الثلاثاء، لتصاحبها فرص أمطار رعدية خصوصاً في المنطقة الغربية، وبعض مناطق الشمال، ناتج عن امتداد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، وتوفر رطوبة مدارية تتشكل على إثرها السحب الممطرة".

وأضاف، أن "حالات عدم الاستقرار الجوي هذه، تتميز بسرعة تغيرها، أي بمعنى محتمل أن تشمل مناطق لم تذكر في أعلاه، أو تضعف على مناطق أخرى".

وتابع، "أما الرياح، فستستمر شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، لتنشط على فترات، بينما تكون الرياح شرقية ومتقلبة الاتجاه على غرب البلاد والمنطقة الغربية وبعض مناطق الشمال".

وعن درجات الحرارة بين الأسدي، "تستمر الفترة القادمة على حالها دون تغيير، لتسجل درجات الحرارة دون الـ40 درجة مئوية في مناطق الجنوب، ومنتصف الثلاثينات تقريباً في المناطق الوسطى، بينما تسجل بداية الـ30 درجة مئوية في مناطق الشمال والمنطقة الغربية، أما المرتفعات الجبلية فستسجل حول الـ 20 درجة مئوية".

الخريطة المرفقة توضح توقعات الأمطار حتى صباح الخميس المقبل، بحسب الأسدي:

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