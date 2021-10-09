الداخلية: إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والعجلات والدراجات النارية والعجلات الصغيرة والمتوسطة

2021/10/09 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية عدة قرارات شملت منع حركة العجلات والدراجات وإغلاق المطاعم والمولات بالتزامن مع إجراء الاقتراع العام في العراق، فيما حددت موعد تطبيق قرار إغلاق مداخل المحافظات.

وذكرت الداخلية أنه تقرر إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والعجلات والدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن فضلا عن غلق جميع المطاعم والمولات من الساعة الواحدة من فجر الأحد العاشر من تشرين الأول الحالي وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه، على أن تستثنى من القرار الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران ويتم اعتقال من يخالف هذه الأوامر.

وأشارت إلى استمرار منع التجمعات البشرية حتى السابعة من صباح يوم 13 تشرين الأول الجاري.

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