2021/10/09 | 21:17 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الداخلية: إغلاق المحال والمطاعم والمولات من الساعة 1 فجر الأحد وحتى 6 صباح الاثنين واستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والأفران

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