توب 5: انفصال شبكة كهرباء لبنان.. ورئاسة تركيا ترد على أنباء

2021/10/09 | 21:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات وزير الطاقة اللبناني لـCNN عن انفصال شبكة كهرباء بشكل كامل، ورد رئاسة تركيا على أنباء عن "مرض أردوغان"، واللقاء بين وفد أمريكي وطالبان في قطر، وصولا إلى مشهد مهيب لسيول متوهجة من حمم بركان إسبانيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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