2021/10/09 | 21:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خصصت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، رقم مجاني للاستدلال على مركز الاقتراع الخاص بالناخب.وذكرت في بيان مقتضب، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها خصصت رقم الهاتف المجاني 5667 للاستدلال على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالناخب المركز الخبري الوطني.

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