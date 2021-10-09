2021/10/09 | 21:29 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

السبت 9 أكتوبر 2021 | 09:18 مساءً

| عدد القراءات : 42

السلطات العراقية تقرر اغلاق المطاعم والمولات واستثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية

كشفت مصدر أمني مسؤول عن صدور قرارات بمنع حركة العجلات والدراجات وإغلاق المطاعم والمولات بالتزامن مع إجراء الاقتراع العام في العراق فيما حددت موعد تطبيق قرار إغلاق مداخل المحافظات.



وقال المصدر أنه "تقرر إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والعجلات من الساعة 1:00 فجر يوم الأحد 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه، ومنع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن من الساعة 1:00 فجر الأحد يوم 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه".



وتضمنت الوثيقة قراراً بغلق جميع المطاعم والمولات من الساعة 1:00 فجر الأحد 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين على أن تستثنى من القرار (الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران) ويتم اعتقال من يخالف هذه الأوامر".



ونصت كذلك على استمرار منع التجمعات البشرية حتى السابعة من صباح يوم 13 تشرين الأول الجاري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السلطات العراقية تقرر اغلاق المطاعم والمولات واستثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السلطات العراقية تقرر اغلاق المطاعم والمولات واستثناء الصيدليات ومحال المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).