سعد قيس يجدد انتقاده للمنتخب العراقي وامجد عطوان يغيب عن مواجهة الامارات

2021/10/09 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد سعد قيس، نجم المنتخب العراقي الأول

لكرة القدم في ثمانينات وتسعينات القرن

الماضي، انتقاده الشديد للمنتخب

العراقي بعد تعادله مع المنتخب

اللبناني من دون أهداف في الجولة

الثالثة من التصفيات المؤهلة إل

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