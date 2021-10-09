2021/10/09 | 21:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

السبت، عن إحباط عملية ادخال مخدرات من

سوريا إلى العراق.

وقالت الخلية في بيان إنه "بناءً على

معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات

العسكرية، تفيد بمحاولة إدخال كميات من

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