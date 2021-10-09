شاهد بالفيديو.. مراسلنا: بعض المرشحين استخدموا منصات التواصل الاجتماعي أثناء فترة الصمت الانتخابي

2021/10/09 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ubU_ZHVmFT8

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