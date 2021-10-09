الاتفاق الضريبي.. وقعته 136 دولة ويثير جدلا بين

2021/10/09 | 21:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق 136 بلدا، الجمعة، على فرض نسبة ضريبة لا تقل عن 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات، كما أعلنت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

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