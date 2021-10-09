ذي قار تعلن استكمال استعداداتها ليوم الاقتراع العام غداً

2021/10/09 | 21:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجأعلن محافظ ذي قار أحمد الخفاجي، اليوم السبت، استكمال الاستعدادات لإجراء عملية الاقتراع العام غدا.وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "إدارة محافظة ذي قار أكملت بالتنسيق مع قيادة عمليات سومر والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات جميع الاستعدادات ليوم الاقتراع العام غدا".وأضاف، أن "المحافظة خاضت عملية الاقتراع الخاص بنجاح كبير وكانت فيها نسبة المشاركة من بين الأعلى وإن شاء الله تكتمل الانتخابات بالاقتراع العام بأجواء أمنة ديمقراطية وانسيابية واضحة".

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