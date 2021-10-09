2021/10/09 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تخصص رقم هاتف مجاني خاص بمراكز الاقتراع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تخصص رقم هاتف مجاني خاص بمراكز الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).