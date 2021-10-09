كيري يشيد بمبادرة

2021/10/09 | 22:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ، جون كيري، بمبادرة الإمارات للحياد المناخي وجهودها لمكافحة تغير المناخ.

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