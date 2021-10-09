2021/10/09 | 22:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، اليوم السبت، عن تلقي أصغر عراقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.

وقالت صحة الكرخ في بيان، إن “صبياً بعمر 13 عاماً تلقى لقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا ليكون اصغر عراقي تلقى اللقاح”.

وأضافت “ولنثبت مأمونية اللقاح لمن يتلقاه”.

التالي

منذ 6 ساعات

الصحة تسجل 1227 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 9 ساعات

العثور على 500 قطعة أثرية غربي الكوت

منذ يوم واحد

الخطوط الجوية العراقية تحدد موعد توقف رحلاتها

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 2215 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

التعليم تعلن إطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات

منذ يومين

الصحة تسجل 2044 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

المنافذ الحدودية تحبط محاولة تهريب مواد مخالفة في ميناء ام قصر

منذ 3 أيام

جامعة بغداد تحصد مركزاً تنافسياً عالمياً

منذ 3 أيام

الصحة تسجل 2519 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 3 أيام

بالوثيقة..



الصحة تصدر قراراً بشأن إلزام جلب بطاقة التلقيح خلال مراجعة الدوائر

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. أصغر عراقي يتلقى لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. أصغر عراقي يتلقى لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).