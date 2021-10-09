هل سيفرض حظرا للتجوال داخل المحافظات غدا الأحد؟ الداخلية تجيب

2021/10/09 | 22:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية، مساء السبت، عدم وجود أي حظر للتجوال داخل المحافظات يوم غد.

وقال مدير العلاقات والإعلام اللواء سعد معن في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (9 تشرين الاول 2021)، إنه "لا يوجد اي قرار فرض حظر التجوال داخل المحافظات يوم غد".

وأكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق بدء عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء اليوم، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات".

وأضافت، "كما تمنع حركة العجلات التي تحمل اكثر من 2 طن والستوتات والدراجات النارية وحركة القطارات، وعدم وجود حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي، ويسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة إلى أخرى في حال كان سكنه في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى".

N.A

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