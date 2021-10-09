توضيح 'هام' بشأن اجراءات تأمين العملية الانتخابية

2021/10/09 | 22:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، السبت، توضيحا بشأن اجراءات تأمين العملية الانتخابية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، (9 تشرين الاول 2021)، ان "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق تود ان تبين أنه من أجل تأمين العملية الانتخابية في البلاد، فقد بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء اليوم".

وأضاف البيان، "وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات، كما تمنع حركة العجلات التي تحمل اكثر من 2 طن والستوتات والدراجات النارية وحركة القطارات".

وأكدت اللجنة في بيانها، انه "لا يوجد حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي"، مشيرة إلى انه "يسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة الى أخرى في حال كان ساكن في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى".

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