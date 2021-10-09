المرجع السيستاني يعزي الشعب الافغاني بفاجعة التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد المؤمنين في مدينة قندوز

2021/10/09 | 22:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب المرجع الديني اﻷعلى سماحة

السيد السيستاني “دام ظله” بيانًا

مهمًا يتعلق بالتفجير اﻹرهابي الذي

استهدف المصلين الشيعة اﻷفغان في مسجد

بمدينة قندوز بأفغانستان

وفيما يلي ترجمة بيان مكتب سماحة ال

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