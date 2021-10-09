السويد تهدد صدارة إسبانيا بعد إسقاط كوسوفو بتصفيات كأس العالم

2021/10/09 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ حصد منتخب السويد 3 نقاط ثمينة بانتصاره الكبير، اليوم السبت على كوسوفو بثلاثة أهداف دون رد، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وسجل أهداف منتخب "الفايكنج" كل من إيميل فورسبرج (29) من ركلة جزاء وألكسندر إيساك (62) وروبن كوايزون (80).وبهذا الانتصار ترفع السويد رصيدها إلى 12 نقطة من 5 مباريات، لتهدد صدارة إسبانيا للمجموعة بـ13 نقطة من 6 مباريات، تضمنت خسارة من السويد وتعادلا أمام اليونان، بينما تجمد رصيد كوسوفو عند 4 نقاط.وفي نفس المجموعة كادت اليونان تسقط في فخ التعادل الرابع لها، لكنها اقتنصت انتصارا ثمينا خارج قواعدها أمام جورجيا بهدفين نظيفين.وبعدما ساد التعادل أرجاء المباراة، نجح أنستاسيوس باكاسيتاس في اقتناص الهدف الأول (90) من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميله ديميتروف بيلكاس الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+5).ورفع المنتخب "الإغريقي" رصيده من النقاط إلى 9 نقاط من 5 مباريات، حيث لم يخسر أي مباراة في المجموعة حتى الآن، بعدما استهلها بـ3 تعادلات ثم انتصارين متتاليين.بينما تجمد رصيد جورجيا عند نقطة وحيدة تقبع بها في قاع المجموعة الثانية./انتهى9

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