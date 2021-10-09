ماجديبورج يتوج بـ كأس العالم للأندية لكرة اليد منهيا احتكار برشلونة

2021/10/09 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توج فريق ماجديبورج الألماني بلقب كأس العالم للأندية "سوبر غلوب"، بفوزه على برشلونة الإسباني في المباراة النهائية بنتيجة 33-28، في البطولة التي استضافتها السعودية خلال الفترة الماضية.وحقق الفريق الألماني لقب كأس العالم للأندية في المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، وكسر احتكار برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا، برصيد 5 ألقاب وحامل لقب آخر 3 نسخ من المسابقة ".وكان فريق ماجديبورج قد تجاوز في الدور نصف النهائي فريق ألبورج الدنماركي وصيف دوري أبطال أوروبا "./انتهى2

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