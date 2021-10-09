رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان لرؤساء الاستئناف: القضاء دستورياً وقانونياً فوق أي صلاحية

2021/10/09 | 22:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كتابا لرؤساء الاستئناف بخصوص الإشراف على أي خروقات قد تحدث يوم غد خلال عملية الاقتراع في التصويت العام.

وقال زيدان في كتابه، إن سلطة القضاء دستوريا وقانونيا فوق أي صلاحية لأي جهة أمنية مهما كانت مسمياتها، وشدد على ضرورة التصرف على ضوء ذلك خلال الإشراف على الخروقات وما يرافقها غدا من تصرفات قد تصدر من البعض سواء كانوا من الجهات الأمنية بمختلف مسمياتها او الوظيفية إداريا في المحافظة.

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