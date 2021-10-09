2021/10/09 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل،.وقالت حكومة الإقليم في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: “إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل إضافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كردستان تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل المركز الخبري الوطني.

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