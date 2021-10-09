الإعلام الأمني تصدر توضيحاً بشأن إغلاق المطارات والمنافذ البرية

2021/10/09 | 22:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت، توضيحاً جديداً بشأن إغلاق المطارات والمنافذ البرية، مؤكدة عدم وجود حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي يوم غد الذي يشهد الاقتراع العام للانتخابات المبكرة.وقالت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تود اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق ان تبين أنه من أجل تأمين …

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