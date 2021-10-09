المشتركة تنفي استهداف مركز انتخابي في كركوك

2021/10/09 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

نفت قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، السبت، تعرض أي مركز انتخابي لاستهداف إرهابي.

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وقال القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (9 تشرين الأول 2021)، إنه "لا صحة للانباء الكاذبة، بشأن تعرض احد المراكز الانتخابية جنوب محافظة كركوك الى هجوم ارهابي".

وأكد البيان أن "القوات الامنية تنفذ اعمال تمشيط واستهداف وكمائن لضرب تنظيم داعش".

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